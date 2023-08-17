Бійці ТрО знищили російський кулеметний розрахунок за допомогою дрону (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійця 109-ї бригади ТрО Єгора Фірсова.

Він зазначив, що ворожі кулемети або танки заважають нашим бійцям виконувати поставлені задачі, тож їх знищують за допомогою безпілотників.

За його словами, для знищення російського озброєння також може використовуватись станковий протитанковий гранатомет чи міномет, але влучити з нього у кулеметне гніздо з перших пострілів досить складно.

Окрім того, міномет або СПГ дає звук виходу снаряда, який сповіщає противника про те, що у нього є 30 секунд, щоб заховатись у бліндаж.

Тож, за словами бійця, дрони найкраще підходять для таких цілей. Їхніми перевагами є точність, а також те, що підліт БПЛА чути за пару секунд до вибуху. Якщо ж ворог перебуває у бліндажі, танку, чи працює на кулеметі - підліт не чутно взагалі.

Нагадаємо, українські військові завдяки підпіллю відпрацювали по партії росіян на окупованих територіях та показали відповідне відео.

Окрім того, наші прикордонники знищили ворожий комплекс радіоелектронної розвідки у Херсонській області.

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