Бойцы ТРО уничтожили российский пулеметный расчет с помощью дрона (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойца 109-й бригады ТрО Егора Фирсова.

Он отметил, что вражеские пулеметы или танки мешают нашим бойцам выполнять поставленные задачи, поэтому их уничтожают с помощью беспилотников.

По его словам, для уничтожения российского вооружения также может использоваться станковый противотанковый гранатомет или миномет, но попасть в пулеметное гнездо с первых выстрелов довольно сложно.

Кроме того, миномет или СПГ дает звук выхода снаряда, который извещает противника о том, что у него 30 секунд, чтобы спрятаться в блиндаж.

По словам бойца, дроны лучше всего подходят для таких целей. Их преимуществами является точность, а также то, что подлет БПЛА слышен за пару секунд до взрыва. Если же враг находится в блиндаже, танке, работает ли на пулемете - подлет не слышно вообще.

Напомним, украинские военные благодаря подполью отработали по партии россиян на оккупированных территориях и показали соответствующее видео.

Кроме того, наши пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки в Херсонской области.

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