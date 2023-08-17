Бойцы ТРО уничтожили российский пулеметный расчет с помощью дрона (видео)
Бойцы территориальной обороны уничтожили пулеметный расчет российских оккупантов с помощью дрона-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойца 109-й бригады ТрО Егора Фирсова.
Он отметил, что вражеские пулеметы или танки мешают нашим бойцам выполнять поставленные задачи, поэтому их уничтожают с помощью беспилотников.
По его словам, для уничтожения российского вооружения также может использоваться станковый противотанковый гранатомет или миномет, но попасть в пулеметное гнездо с первых выстрелов довольно сложно.
Кроме того, миномет или СПГ дает звук выхода снаряда, который извещает противника о том, что у него 30 секунд, чтобы спрятаться в блиндаж.
По словам бойца, дроны лучше всего подходят для таких целей. Их преимуществами является точность, а также то, что подлет БПЛА слышен за пару секунд до взрыва. Если же враг находится в блиндаже, танке, работает ли на пулемете - подлет не слышно вообще.
Напомним, украинские военные благодаря подполью отработали по партии россиян на оккупированных территориях и показали соответствующее видео.
Кроме того, наши пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.