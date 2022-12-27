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Бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (фото)

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Вівторок 27 грудня 2022 13:40
Бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (фото) Фото: бійці тероборони тренувалися зачищати об’єкти від ворога (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці територіальної оборони провели тренування на північних ділянках кордону, в рамках якого відпрацьовували зачистку об’єктів від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Збройні сили України.

"Днями на північних ділянках кордону відбулося тренування тактики та дій малими групами окремих підрозділів Сил ТрО ЗСУ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час зачистки об’єктів від противника вступили в взаємодію військові стрілецького батальйну 120 бригаду тероборони ЗСУ та підпорядковані підрозділи Нацгвардії.

Бійці відпрацьовували швидкість та алгоритм дій в умовах близьких до бойових.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники провели тренування у Київській області. Вони відпрацювали протидію ворожим ДРГ.

Окрім того, у Британії показали, як проходили одні з останніх в цьому році навчання військових ЗСУ.

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