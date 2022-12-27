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Бойцы терробороны тренировались зачищать объекты от врага (фото)

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Вторник 27 декабря 2022 13:40
Бойцы терробороны тренировались зачищать объекты от врага (фото) Фото: бойцы терробороны тренировались зачищать объекты от врага (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы территориальной обороны провели тренировку на северных участках границы, в рамках которой отрабатывали зачистку объектов от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"На днях на северных участках границы состоялась тренировка тактики и действий малыми группами отдельных подразделений Сил ТрО ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время зачистки объектов от противника вступили во взаимодействие военные стрелкового батальона 120 бригады терробороны ВСУ и подчиненные подразделения Нацгвардии.

Бойцы отрабатывали быстроту и алгоритм действий в условиях близких к боевым.

Напомним, недавно украинские защитники провели тренировку в Киевской области. Они отработали противодействие вражеским ДРГ.

Кроме того, в Британии показали, как проходили одни из последних в этом году учения военных ВСУ.

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