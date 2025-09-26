Сили спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил Росії у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Як повідомляється, підрозділами Сил спеціальних операцій було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.
Фото: бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області (Генштаб ЗСУ)
Результатом комплексної роботи ССО стали:
"Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Росії проти України", - наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, в ніч на 26 вересня українські військові вчергове завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання та пожежу.
Також 24 вересня Сили оборони завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ. Також було уражено виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.
А в ніч на 23 вересня українські військові уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях. Також зафіксовано влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.