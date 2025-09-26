RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Бойцы ССО уничтожили российские "Искандеры" в Курской области, - Генштаб

Фото: бойцы ССО уничтожили российские "Искандеры" в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы специальных операций ВСУ 9 августа уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, подразделениями Сил специальных операций были нанесены удары по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.

Фото: бойцы ССО уничтожили российские "Искандеры" в Курской области (Генштаб ВСУ)

Результатом комплексной работы ССО стали:

  • 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
  • 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
  • поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
  • разрушены склады и автомобильная техника.

"Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии России против Украины", - отметили в Генштабе.

 

Удары ВСУ по территории России

Напомним, в ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар.

Также 24 сентября Силы обороны нанесли удары по НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающих станциях в Волгоградской области РФ. Также было поражено производство дронов в Валуйках и Астраханский газоперерабатывающий завод.

А в ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.

