Бойцы ССО уничтожили российские "Искандеры" в Курской области, - Генштаб

Удары ВСУ по территории России

Напомним, в ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар.

Также 24 сентября Силы обороны нанесли удары по НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающих станциях в Волгоградской области РФ. Также было поражено производство дронов в Валуйках и Астраханский газоперерабатывающий завод.

А в ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.