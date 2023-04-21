Бійці ССО знищили новітній російський танк Т-90 (відео)

"Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався. Не вагаючись, наші воїни добили ворожу техніку з протитанкових засобів", - йдеться в описі під відео.

Додатково

Т-90 - це сучасний російський основний бойовий танк. Він обладнаний комплексом "Айнет", що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди перевершують звичайні осколково-фугасні 3ОФ26 у 5-7 разів за ефективністю ураження живої сили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Також ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили російський Т-90.

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