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ЗСУ знищили ще один новітній російський танк Т-90 "Прорив", - Череватий

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Куп'янськ, Субота 15 квітня 2023 16:56
ЗСУ знищили ще один новітній російський танк Т-90 "Прорив", - Череватий Фото: наші військові знищили ще один російський танк (wikipedia, Тухачевський)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції з реактивної та ствольної артилерії", - повідомив Череватий.

За його даними, в результаті бойових зіткнень 12 окупантів було вбито, ще 44 зазнали поранень.

Крім танка Т-90, на цій ділянці фронту, за словами речника, знищено російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

Нагадаємо, раніше ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив".

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