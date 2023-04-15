ЗСУ знищили ще один новітній російський танк Т-90 "Прорив", - Череватий

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції з реактивної та ствольної артилерії", - повідомив Череватий.

За його даними, в результаті бойових зіткнень 12 окупантів було вбито, ще 44 зазнали поранень.

Крім танка Т-90, на цій ділянці фронту, за словами речника, знищено російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

Нагадаємо, раніше ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.