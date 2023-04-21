Бойцы ССО уничтожили новейший российский танк Т-90 (видео)

"Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств", - говорится в описании под видео.

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Т-90 - это современный российский основной боевой танк. Он оборудован комплексом "Айнет", позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Эти снаряды превосходят обычные осколочно-фугасные 3ОФ26 в 5-7 раз по эффективности поражения живой силы.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили новейший российский танк "Прорыв".

Также мы показывали, как ВСУ из Javelin уничтожили российский Т-90.

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