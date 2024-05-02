Бійці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень (відео)

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО Збройних сил України (ЗСУ).
"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку", - пише канал.
Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.
З початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 470 870 солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1030 окупантів. Також було знищено:
Ще два "Буки" було уражено в кінці квітня.
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