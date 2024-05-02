Бійці ССО уразили третій ворожий ЗРК "Бук" за тиждень (відео)

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку", - пише канал.

Внаслідок ураження було знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами. Вогнева установка комплексу "Бук-М1" була пошкоджена.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 470 870 солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1030 окупантів. Також було знищено:

20 танків;

29 бойових броньованих машин;

20 артилерійських систем й не тільки.

Ще два "Буки" було уражено в кінці квітня.