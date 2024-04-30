ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони ССО знищили дві російські системи ППО на Сумському напрямку (відео)

Вівторок 30 квітня 2024 18:41
UA EN RU
Дрони ССО знищили дві російські системи ППО на Сумському напрямку (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО на Сумському напрямку знищили російські "Буки" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил спеціальних операції знищили два російських "Буки" на Сумському напрямку за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як розповіли військові, під час розвідувальних дій на Сумському напрямку було виявлено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції.

Українським бійцям вдалося уразити ворожу ціль ударними дронами.

Пізніше евакуювати підбиту техніку прибув ще один "Бук". Українські бійці змогли завдати по ньому повторного удару дронами. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.

Ситуація на фронті

Станом на ранок вівторка, 30 квітня, українські військові відбили 33 атаки росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці ЗСУ змогли утримати позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

Також загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операцій
NEWS
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"