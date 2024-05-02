RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "Бук" за неделю (видео)

Фото: бойцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "БУК" через неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику", - пишет канал.

В результате поражения была уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 470 870 солдат. Только за минувшие сутки потери врага составили около 1030 оккупантов. Также было уничтожено:

  • 20 танков;
  • 29 боевых бронированных машин;
  • 20 артиллерийских систем и не только.

Еще два "Бука" были поражены в конце апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине