Аналітики порахували, скільки робочих гелікоптерів Ка-52 має Росія

Росія має на озброєнні ще щонайменше 25 робочих бойових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Ці вертольоти досі становлять загрозу для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINST-аналітика Tatarigami у Twitter (Х).

Аналітик проаналізував супутникові знімки російських аеродромів, де базуються вертольоти Ка-52. За даними експерта, Росія має ще мінімум 25 "Алігаторів".

Також на супутникових знімках помітно, що деякі Ка-52 були виведені з ладу або пошкоджені.

За різними оцінками, до початку повномасштабного вторгнення РФ мала від 140 до 160 бойових гелікоптерів "Алігатор". Ще декілька одиниць були випущені після 23 лютого 2023 року.

При цьому українські військові зазначають, що Ка-52 досі залишаються великою загрозою. Ці гелікоптери здійснюють розвідку місцевості та координацію авіації. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Удари по Ка-52

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. Для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS. Були знищені російські гелікоптери, зокрема Ка-52.

Російські військові перекинули свою авіацію на базу у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську. У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8.