Бійці ССО показали, як знищують противника в Курській області (відео)

Зазначається, що російські військові намагаються сховатися в районах промзон, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках місцевих жителів.

Українські воїни одного з підрозділів ССО України в оприлюдненому відео показують лише частину своєї роботи. Вони займаються виявленням та знищенням ворожих сил.

"Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених - щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника", - йдеться у дописі.

Бої у Курській області

Почався третій тиждень операції українських військових на території Курської області. Наразі близько 82 російських населених пунктів були взяті під контроль ЗСУ.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони. Під час неї ЗСУ успішно знищують російські мости, що унеможливлює відхід російських військових із районів оточення, а також ускладнює їх логістику.

Міжнародний інститут з вивчення війни у нещодавньому звіті заявив, що Росія перекинула з фронтів в Україні близько 5000 своїх солдатів, щоб спробувати "відбити" території у Курської області.