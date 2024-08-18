Британія вирішила відкрито визнавати застосування своєї зброї в Курській області, - Times

Уряд Британії під керівництвом Кіра Стармера свідомо не приховує, що постачає зброю для операції ЗСУ у Курській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Видання зазначає, що минулого тижня Стармер і міністр оборони Джон Хілі вирішили не стільки змінити політику підтримки України, скільки змінити тон і більш відкрито визнавати ступінь участі Британії. Прикладом може бути те, що у наступі використовуються британські танки Challenger 2.

"Жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде. Ми не хочемо жодної невизначеності чи нервозності щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а страх чи невпевнена відповідь могла б свідчити саме про це. Ми повинні пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися", - цитує газета одне з джерел в апараті британського уряду.

Політики Британії вважають, що це переконає союзників допомагати Україні більше. Крім того, дасть британському суспільству зрозуміти, що безпека та економічний добробут країни залежить від подій на полі бою.

The Sunday Times зазначає, що танки не єдина британська зброя, яку застосовують ЗСУ у Курській області. Українські військові використовують також дрони, але їхній тип не уточнюється. До цього було відомо про використання дронов Malloy, але вони не бойові, а призначені для забезпечення військ або евакуації військових.

Також видання зазначає, що уряд Британії хоче дозволити застосовувати ракети Storm Shadow по військових цілях на території Росії, проте цьому заважає позиція партнерів, які беруть участь у їхньому виробництві. Зокрема, мова йде про Францію та США.

Британські міністри вважають, що їхні союзники досі надто бояться "ескалації", і марно. Британці не вірять, що Росія застосує ядерну зброю, навіть тактичну, а на риторику, яка звучить у Москві, не звертають уваги.