ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ССО "підсмажили" техніку росіян біля Авдіївки (відео)

Авдіївка, Донецька область, Середа 01 листопада 2023 08:22
UA EN RU
Бійці ССО "підсмажили" техніку росіян біля Авдіївки (відео) Фото: український військовий керує БПЛА (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою дронів "підсмажили" ворожу техніку в районі Авдіївки. Зокрема, БПЛА знищили ремонтну машину росіян та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляється, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат.

"Воїни ССО, як завжди, роблять це влучно та у найнеочікуваніший для ворога момент", - йдеться в дописі під відео.

Так, оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

"Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго", - додали у ССО.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

До того ж у ЗСУ зазначали, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донецька область Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
NEWS
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ