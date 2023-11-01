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Бойцы ССО "поджарили" технику россиян возле Авдеевки (видео)

Авдеевка, Донецкая область, Среда 01 ноября 2023 08:22
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Бойцы ССО "поджарили" технику россиян возле Авдеевки (видео) Фото: украинский военный управляет БПЛА (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций (ССО) с помощью дронов "поджарили" вражескую технику в районе Авдеевки. В частности, БПЛА уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

"Воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент", - говорится в сообщении под видео.

Так, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".

"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", - добавили в ССО.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.

Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.

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