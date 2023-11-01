Бойцы ССО "поджарили" технику россиян возле Авдеевки (видео)
Воины Сил специальных операций (ССО) с помощью дронов "поджарили" вражескую технику в районе Авдеевки. В частности, БПЛА уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 "Прорыв".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
Как сообщается, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
"Воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент", - говорится в сообщении под видео.
Так, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".
"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", - добавили в ССО.
Бои за Авдеевку
Напомним, в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.
Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.
К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.
Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.