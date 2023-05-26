UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ССО поблизу Кремінної розгромили групу окупантів, яка переважала їх за кількістю

Фото: бійці ССО неподалік Кремінної розгромили групу окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вступили в нерівний бій з російськими військовими неподалік Кремінної.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як розповіли у відомстві, бій відбувся в районі Кремінної, що у Луганській області. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника. Однак противників було більше, ніж наших бійців.

Попри це вони вступили у вогневий контакт з окупантами. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву.

Після цього позиції росіян уразили із 60-мм міномета. Завдяки цьому противник був подавлений. Кількість втрат серед росіян наразі уточнюється.

Ситуація в Луганській області

Наразі більша частина Луганської області все ще перебуває під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

Однак українськім військовим вдалося контратаку біля Білогорівки, що під Кремінною та утримали укріпрайон в Бахмуті. При цьому 19 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Також українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА розповідали, що росіяни на окупованій частині регіону посилюють мобілізацію. Зокрема, вони частіше затримували там чоловіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременнаяСили спеціальних операційВійна Росії проти України