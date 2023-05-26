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ССО вблизи Кременной разгромили группу оккупантов, которая преобладала их по количеству

Фото: бойцы ССО недалеко от Кременной разгромили группу оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вступили в неравный бой с российскими военными недалеко от Кременной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как рассказали в ведомстве, бой состоялся в районе Кременной Луганской области. Там во время проведения специальной разведки воины ССО Украины обнаружили расположение личного состава противника. Однако противников было больше, чем наших бойцов.

Несмотря на это, они вступили в огневой контакт с оккупантами. Во время боя группа совершила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва.

После этого позиции россиян поразили из 60-мм миномета. Благодаря этому противник был подавлен. Количество потерь среди россиян уточняется.

Ситуация в Луганской области

В настоящее время большая часть Луганской области все еще находится под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.

Однако украинским военным удалось контратаку у Белогоровки, что под Кременной и удержали укрепрайон в Бахмуте. При этом 19 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Также украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Напомним, ранее в Луганской ОВА рассказывали , что россияне на оккупированной части региона усиливают мобилизацию. В частности, они чаще задерживали мужчин.

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КременнаяСилы специальных операцийВойна России против Украины