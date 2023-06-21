Бійці СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю техніки росіян (відео)

Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю техніки окупантів за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Наші спеціалізовані контрнаступи звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:

11 танків;

2 САУ;

2 БМП;

2 МТЛБ;

один броньовик;

3 одиниці автомобільної техніки.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.

На Таврійському напрямку українські військові за добу ліквідували майже три роти російських окупантів та вразили 68 одиниць ворожої техніки.

Окрім того, за даними Міноборони, Збройні сили України за 16 місяців повномасштабної війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.