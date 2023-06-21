Бойцы СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники россиян (видео)

Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники оккупантов с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Наши специализированные контрнаступления освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", - говорится в сообщении.

Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:

11 танков;

2 САУ;

2 БМП;

2 МТЛБ;

один броневик;

3 единицы автомобильной техники.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.

На Таврическом направлении украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники.

Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.