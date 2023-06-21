Бойцы СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники россиян (видео)
Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники оккупантов с помощью ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
"Наши специализированные контрнаступления освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", - говорится в сообщении.
Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:
- 11 танков;
- 2 САУ;
- 2 БМП;
- 2 МТЛБ;
- один броневик;
- 3 единицы автомобильной техники.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба, Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.
На Таврическом направлении украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники.
Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.
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