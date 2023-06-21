ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники россиян (видео)

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 18:38
Бойцы СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники россиян (видео) Фото: бойцы СБУ менее чем через неделю уничтожили 21 единицу техники россиян (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники оккупантов с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Наши специализированные контрнаступления освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", - говорится в сообщении.

Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:

  • 11 танков;
  • 2 САУ;
  • 2 БМП;
  • 2 МТЛБ;
  • один броневик;
  • 3 единицы автомобильной техники.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.

На Таврическом направлении украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники.

Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать