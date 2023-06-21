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Росія з початку війни втратила в Україні 4 тисячі танків

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Україна, Середа 21 червня 2023 09:55
Росія з початку війни втратила в Україні 4 тисячі танків Фото: Росія втратила 4 тисяч танків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України за 16 місяців "великої війни" знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України в Telegram.

"Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила уже понад 4000 танків. Кожен знищений ворожий танк - крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 червня втрати росіян у живій силі вже склали близько 222 тисяч. Тільки за останню добу Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів та 9 танків.

Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. За цей час звільнено декілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

У Пентагоні заявили, що на Україну чекають важкі битви з ворогом, не виключаються втрати. Проте українські війська здатні досягти успіху на полі бою.

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