Росія з початку війни втратила в Україні 4 тисячі танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України в Telegram .

"Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила уже понад 4000 танків. Кожен знищений ворожий танк - крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 червня втрати росіян у живій силі вже склали близько 222 тисяч. Тільки за останню добу Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів та 9 танків.

Як заявив президент США Джо Байден, лише під Бахмутом росіяни втратили понад 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. За цей час звільнено декілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

У Пентагоні заявили, що на Україну чекають важкі битви з ворогом, не виключаються втрати. Проте українські війська здатні досягти успіху на полі бою.