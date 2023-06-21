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ЗСУ за добу знищили майже три роти росіян та 68 одиниць техніки на Таврійському напрямку

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Середа 21 червня 2023 17:35
ЗСУ за добу знищили майже три роти росіян та 68 одиниць техніки на Таврійському напрямку Фото: ЗСУ за добу знищили майже три роти росіян та 68 одиниць техніки на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові за добу ліквідували майже три роти російських окупантів та вразили 68 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні", - написав Тарнавський.

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1119 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Також було знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки окупантів, зокрема:

  • 6 танків;
  • 13 одиниць БМП;
  • 2 ББМ;
  • МТЛБ;
  • 3 БпЛА "Supercam";
  • БпЛА "Орлан-10";
  • 5 гаубиць 2С19 "Мста-С";
  • 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла";
  • 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт";
  • 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація";
  • самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
  • БМ-21 "Град";
  • РЛС "Зоопарк".

Окрім того, наші захисники знищили три місця зберігання боєприпасів росіян.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Крім того, наші захисники мають успіхи на флангах на Бахмутському напрямку.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх. Крім того, ЗСУ контратакують окупантів у Луганській області.

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