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Бійці РДК показали, як атакували "Урал" та сили ФСБ у Брянській області (відео)

Фото: бійці РДК показали, як атакували "Урал" у Брянській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Російського добровольчого корпусу атакували "Урал" та прикордонні сили ФСБ у Брянській області. З'явилося відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РДК у Telegram.

Відомо, що 18 січня розвідники РДК провели операцію у Брянській області. Вдалося знищити "Урал" 4320 Міністерства оборони РФ та особовий склад прикордонних сил ФСБ.

 

В РДК зазначають, що для деяких бійців ця операція була першою бойовою роботою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про атаку на росіян у Брянській області. Як писали російські ЗМІ, бійці РДК влаштували засідку у Суземському районі Брянської області.

РосЗМІ повідомили, що двох окупантів убито, ще двох поранено.

Атаку на нафтобазу у Брянській області

В ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що атака на нафтобазу завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

Також в ніч на 20 січня губернатор Брянської області заявив, що у Клинцівському районі збили дрон. Окупанти традиційно звинуватили Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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