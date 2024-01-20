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Бойцы РДК показали, как атаковали "Урал" и силы ФСБ в Брянской области (видео)

Фото: бойцы РДК показали, как атаковали "Урал" в Брянской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Российского добровольческого корпуса атаковали "Урал" и пограничные силы ФСБ в Брянской области. Появилось видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РДК в Telegram.

Известно, что 18 января разведчики РДК провели операцию в Брянской области. Удалось уничтожить "Урал" 4320 Министерства обороны РФ и личный состав пограничных сил ФСБ.

 

В РДК отмечают, что для некоторых бойцов эта операция была первой боевой работой.

Напомним, ранее мы сообщали об атаке на россиян в Брянской области. Как писали российские СМИ, бойцы РДК устроили засаду в Суземском районе Брянской области.

РосСМИ сообщили, что два оккупанта убиты, еще двое ранены.

Атаку на нефтебазу в Брянской области

В ночь на 19 января в городе Клинцы Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции Главного управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что атака на нефтебазу нанесла ущерб оккупантам. В частности, это усложняет логистику россиян и срывает графики снабжения.

Также в ночь на 20 января губернатор Брянской области заявил, что в Клинцевском районе сбили дрон. Оккупанты традиционно обвинили Украину.

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