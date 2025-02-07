Бійці Нацгвардії взяли у полон шістьох росіян на Покровському напрямку (відео)

"Воїни 3-го батальйону бригади "Спартан" поповнили "обмінний фонд" шістьма окупантами", - йдеться у повідомленні.



За словами військових, під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь та укрилася в приватному будинку.

"Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон", - розповіли у Нацгвардії.

Ще один росіянин - єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив - шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.