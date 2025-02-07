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Бійці Нацгвардії взяли у полон шістьох росіян на Покровському напрямку (відео)

Фото: бійці Нацгвардії взяли у полон шістьох росіян на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох росіян. Окупанти здалися на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Воїни 3-го батальйону бригади "Спартан" поповнили "обмінний фонд" шістьма окупантами", - йдеться у повідомленні.
 
За словами військових, під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь та укрилася в приватному будинку.

"Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон", - розповіли у Нацгвардії.

Ще один росіянин - єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив - шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.

Ситуація на фронті

За 6 лютого на фронті відбулось 101 бойове зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Лиманському й Покровському напрямках.

Зокрема, російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Торецькому напрямках, окупанти штурмували Часів Яр та Торецьк.

Водночас під час нової серії механізованих штурмів у Курській області, ЗСУ просунулись на відстань до п'яти кілометрів на південний схід від Суджі.

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