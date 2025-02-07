Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении (видео)

Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян. Оккупанты сдались на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
"Воины 3-го батальона бригады "Спартан" пополнили "обменный фонд" шестью оккупантами", - говорится в сообщении.
По словам военных, во время попытки штурма группа из пяти российских наемников попала под плотный огонь и укрылась в частном доме.
"Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен", - рассказали в Нацгвардии.
Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.
За 6 февраля на фронте состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Лиманском и Покровском направлениях.
В частности, российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Торецком направлениях, оккупанты штурмовали Часов Яр и Торецк.
В то же время во время новой серии механизированных штурмов в Курской области, ВСУ продвинулись на расстояние до пяти километров на юго-восток от Суджи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.