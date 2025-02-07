Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении (видео)

"Воины 3-го батальона бригады "Спартан" пополнили "обменный фонд" шестью оккупантами", - говорится в сообщении.



По словам военных, во время попытки штурма группа из пяти российских наемников попала под плотный огонь и укрылась в частном доме.

"Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен", - рассказали в Нацгвардии.

Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.