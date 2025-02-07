За добу більше сотні боїв: карта бойових зіткнень

Протягом минулої доби, 6 лютого, на фронті відбулось 101 бойове зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Лиманському й Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито одну атаку ворога в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку росіяни п'ять разів атакували неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів. Намагались просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки й не тільки.

На Сіверському напрямку відбито дві ворожі атаки у районі населеного пункту Білогорівка.

Фото: карта бойових дій (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне й не тільки.

Фото: карта бойових дій (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку відбито вісім атак поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

У Курській області ворог атакував п'ять разів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 846 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1340 одиниць. Також Сили оборони знищили: