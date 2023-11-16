Бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ в районі Сватового

Бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку. Він був в формі українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Так, 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року.

"Спершу потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні рф з Україною у Курській області", - розповіли в МВС.

Згодом, як розповіли у відомстві, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії.

"Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, "собратья" покинули "товаріща". Бійці евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали першу медичну допомогу", - додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Крім цього, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що понад десяток окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку.