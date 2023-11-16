ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ в районі Сватового

Луганськ, Четвер 16 листопада 2023 12:36
UA EN RU
Бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ в районі Сватового Фото: розвідник РФ у формі ЗСУ потрапив у полон до Нацгвардії біля Сватового (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку. Він був в формі українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року.

"Спершу потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні рф з Україною у Курській області", - розповіли в МВС.

Згодом, як розповіли у відомстві, його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії.

"Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, "собратья" покинули "товаріща". Бійці евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали першу медичну допомогу", - додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Крім цього, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що понад десяток окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Нацгвардія
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені