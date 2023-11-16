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Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского разведчика в форме ВСУ в районе Сватового

Луганск, Четверг 16 ноября 2023 12:36
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Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского разведчика в форме ВСУ в районе Сватового Фото: разведчик РФ в форме ВСУ попал в плен к Нацгвардии возле Сватового (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы бригады "Стальная граница" Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении. Он был в форме украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, 38-летний оккупант работал слесарем-ремонтником, его мобилизовали в октябре 2022 года.

"Сначала попал в танковую бригаду, строил укрепления на границе России с Украиной в Курской области", - рассказали в МВД.

Впоследствии, как рассказали в ведомстве, его перебросили в разведывательное подразделение, переодели в военную форму, похожую на образец украинского войска, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия.

"Там оккупанты наткнулись на минно-взрывное заграждение. После подрыва, "собратья" покинули "товарища". Бойцы эвакуировали раненого решиста с поля боя и оказали первую медицинскую помощь", - добавили в МВД.

Напомним, недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Кроме того, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что более десятка оккупантов сдались в плен на Таврическом направлении.

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Луганск Нацгвардия
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