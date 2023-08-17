Бійці Нацгвардії на Мелітопольському напрямку "затрофеїли" російський танк Т-72

"На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжували розвивати успіх у складі ударних угруповувань Сил оборони", - розповів Уршалович.

Окрім того, за його словами, підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" покращили своє тактичне положення, а також "затрофеїли" російський танк Т-72, який успішно евакуювали.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. А росіяни залишили свої позиції в Урожайному.

Також українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

Вчора, 16 серпня, Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше це підтвердили у Генштабі ЗСУ.