Бойцы Нацгвардии на Мелитопольском направлении "затрофеили" российский танк Т-72

"На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" "Спартан" и "Красная калина" продолжали развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны", - рассказал Уршалович.

Кроме того, по его словам, подразделения 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" улучшили свое тактическое положение, а также "затрофеили" российский танк Т-72, который успешно эвакуировали.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

Также украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Вчера, 16 августа, Минобороны Украины сообщило об освобождении Урожайного на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту ситуацию.