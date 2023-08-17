ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці Нацгвардії на Мелітопольському напрямку "затрофеїли" російський танк Т-72

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 12:40
Бійці Нацгвардії на Мелітопольському напрямку "затрофеїли" російський танк Т-72 Фото: російський танк Т-72 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

На Мелітопольському напрямку бійці підрозділів 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" захопили російський танк Т-72 та успішно його евакуювали.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжували розвивати успіх у складі ударних угруповувань Сил оборони", - розповів Уршалович.

Окрім того, за його словами, підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" покращили своє тактичне положення, а також "затрофеїли" російський танк Т-72, який успішно евакуювали.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. А росіяни залишили свої позиції в Урожайному.

Також українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

Вчора, 16 серпня, Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ Нацгвардія
NEWS
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України