Бійці "Люті" знищили рідкісний російський дрон (відео)

Фото: бійці "Люті" знищили рідкісний російський дрон "Князь Віщий Олег" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оператори безпілотників полку "Дніпро-1" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" знищили рідкісний російський дрон "Князь Віщий Олег".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Читайте також: Штучний інтелект не допоміг: ЗСУ збили нову розробку РФ дрон "Клин" (відео)

"Бійці "Люті" заносять рідкісних ворожих "пташок" до чорної книги. У зоні відповідальності бригади противник почав застосовувати новий безпілотний комплекс "Князь Віщий Олег", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це доволі рідкісний дрон літакового типу, який росіяни використовують для ведення глибокої розвідки.

"Втім, оператори БПЛА полку "Дніпро-1" Об’єднаної штурмової бригади "Лють" вкотре довели: українське небо - не для окупантів. Ціль було своєчасно виявлено, ідентифіковано та знищено", - наголосили в Нацполіції.

Що відомо про дрон "Князь Віщий Олег"

Безпілотник "Князь Віщий Олег" - це новітня розробка росіян, яка має такі характеристики:

  • максимальна швидкість - 130 км на годину;
  • максимальна висота польоту - 100 метрів;
  • робочий радіус польоту - 45 кілометрів.

Як заявляють росіяни, "головною перевагою" дрона є нібито висока виживаність, оскільки українські воїни "приймають його за власний".

Він може забезпечити розвідку, коригування вогню і спостереження за результатами роботи ударних дронів.

Нагадаємо, у січні бійці підрозділу батальйону безпілотних систем "Пентагон" 225 окремого штурмового полку знищили новий дрон російських окупантів "Князь Віщий Олег" та опридюднили відповідне відео.

Національна поліціяВійна в УкраїніДрони