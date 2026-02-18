RU

Бойцы "Люти" уничтожили редкий российский дрон (видео)

Фото: бойцы "Люти" уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы беспилотников полка "Днепр-1" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Читайте также: Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)

"Бойцы "Люти" заносят редких вражеских "птичек" в черную книгу. В зоне ответственности бригады противник начал применять новый беспилотный комплекс "Князь Вещий Олег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это довольно редкий дрон самолетного типа, который россияне используют для ведения глубокой разведки.

"Впрочем, операторы БПЛА полка "Днепр-1" Объединенной штурмовой бригады "Ярость" в очередной раз доказали: украинское небо - не для оккупантов. Цель была своевременно обнаружена, идентифицирована и уничтожена", - отметили в Нацполиции.

Что известно о дроне "Князь Вещий Олег"

Беспилотник "Князь Вещий Олег" - это новейшая разработка россиян, которая имеет следующие характеристики:

  • максимальная скорость - 130 км в час;
  • максимальная высота полета - 100 метров;
  • рабочий радиус полета - 45 километров.

Как заявляют россияне, "главным преимуществом" дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины "принимают его за собственный".

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.

 

Напомним, в январе бойцы подразделения батальона беспилотных систем "Пентагон" 225 отдельного штурмового полка уничтожили новый дрон российских оккупантов "Князь Вещий Олег" и опридюднили соответствующее видео.

Национальная полицияВойна в УкраинеДрони