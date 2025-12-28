UA

Бійці Lasar’s Group дронами та бомберами відбили штурм РФ біля Добропілля (відео)

Ілюстративне фото: бійці Lasar’s Group відбили штурм РФ біля Добропілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Напередодні Нового року ворог намагався штурмувати Добропільський напрямок. Однак бійці Нацгвардії успішно зірвали його плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ БпАК Нацгвардії Lasar's Group.

Ворог намагався прорватися до передових позицій Сил оборони України у смузі відповідальності 1 Корпусу НГУ "Азов". Екіпажі Lasar’s Group ефективно застосували FPV-дрони та важкі бомберні системи, знищивши або вразивши кілька одиниць ворожої техніки.

За даними військових, були знищені та пошкоджені:

  • БМП – 1 од.;
  • ББМ – 2 од.;
  • БТР – 1 од.;
  • Танк – 1 од.;
  • БТР у взаємодії – 2 од.;
  • Мостоукладач – 1 од.

Ситуація на Добропільському напрямку

Російські окупанти поширили фейк про нібито контроль над Добропіллям поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, але у Генштабі ЗСУ це спростували.

Українські військові наголосили, що місто й надалі під контролем Сил оборони. Раніше ворог намагався прорвати оборону та просунутися в напрямку Добропілля, проте зазнав втрат і був відбитий.

Зокрема, на Добропільському напрямку прикордонники разом із Нацгвардією успішно відбили спробу штурму, коли до атаки росіяни залучили близько 20 військових і 9 квадроциклів.

Також ми писали, що зранку понеділка, 22 грудня, у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля. Штурм ворога було відбито.

