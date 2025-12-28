RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Бойцы Lasar's Group дронами и бомберами отбили штурм РФ возле Доброполья (видео)

Иллюстративное фото: бойцы Lasar's Group отбили штурм РФ возле Доброполья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Накануне Нового года враг пытался штурмовать Добропольское направление. Однако бойцы Нацгвардии успешно сорвали его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение БпАК Нацгвардии Lasar's Group.

Враг пытался прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в полосе ответственности 1 Корпуса НГУ "Азов". Экипажи Lasar's Group эффективно применили FPV-дроны и тяжелые бомберные системы, уничтожив или поразив несколько единиц вражеской техники.

По данным военных, были уничтожены и повреждены:

  • БМП - 1 ед;
  • ББМ - 2 ед;
  • БТР - 1 ед;
  • Танк - 1 ед;
  • БТР во взаимодействии - 2 ед;
  • Мостоукладчик - 1 ед.

 

Ситуация на Добропольском направлении

Российские оккупанты распространили фейк о якобы контроле над Добропольем вблизи Гуляйполя в Запорожской области, но в Генштабе ВСУ это опровергли.

Украинские военные отметили, что город и в дальнейшем под контролем Сил обороны. Ранее враг пытался прорвать оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понес потери и был отбит.

В частности, на Добропольском направлении пограничники вместе с Нацгвардией успешно отбили попытку штурма, когда к атаке россияне привлекли около 20 военных и 9 квадроциклов.

Также мы писали, что утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Штурм врага был отбит.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДобропольеАзовціНацгвардияВойна в Украине