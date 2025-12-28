ua en ru
Бойцы Lasar's Group дронами и бомберами отбили штурм РФ возле Доброполья (видео)

Доброполье, Воскресенье 28 декабря 2025 15:19
UA EN RU
Бойцы Lasar's Group дронами и бомберами отбили штурм РФ возле Доброполья (видео) Иллюстративное фото: бойцы Lasar's Group отбили штурм РФ возле Доброполья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Накануне Нового года враг пытался штурмовать Добропольское направление. Однако бойцы Нацгвардии успешно сорвали его планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение БпАК Нацгвардии Lasar's Group.

Враг пытался прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в полосе ответственности 1 Корпуса НГУ "Азов". Экипажи Lasar's Group эффективно применили FPV-дроны и тяжелые бомберные системы, уничтожив или поразив несколько единиц вражеской техники.

По данным военных, были уничтожены и повреждены:

  • БМП - 1 ед;
  • ББМ - 2 ед;
  • БТР - 1 ед;
  • Танк - 1 ед;
  • БТР во взаимодействии - 2 ед;
  • Мостоукладчик - 1 ед.

Ситуация на Добропольском направлении

Российские оккупанты распространили фейк о якобы контроле над Добропольем вблизи Гуляйполя в Запорожской области, но в Генштабе ВСУ это опровергли.

Украинские военные отметили, что город и в дальнейшем под контролем Сил обороны. Ранее враг пытался прорвать оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако понес потери и был отбит.

В частности, на Добропольском направлении пограничники вместе с Нацгвардией успешно отбили попытку штурма, когда к атаке россияне привлекли около 20 военных и 9 квадроциклов.

Также мы писали, что утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Штурм врага был отбит.

