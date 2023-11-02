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Бійці КОРД знищили техніку росіян на лівому березі Дніпра: видовищне відео

Фото: бійці херсонського КОРД знищили дронами техніку російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Бійці спецназу Національної поліції України КОРД завдали ударів із застосуванням безпілотників по військовій техніці російських загарбників у Херсонській області на східному боці річки Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Мінусували" ворожі сили на поки що окупованій території на лівобережжі Дніпра в регіоні за допомогою FPV-дронів.

В операції, крім бійців херсонського КОРДу, також брали участь військові інших підрозділів Сил оборони, у тому числі й зі 126-ї бригади територіальної оборони, уточнили в НПУ.

"За допомогою FPV-дронів хлопці нищать ворога, його техніку та артилерію на поки що окупованому березі Дніпра", - йдеться у публікації.

У поліції також показали "видовищне відео" успішної роботи бійців.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах".

Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з РБК-Україна назвав три плацдарми для ВСУ на лівобережжі Херсонської області.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ показували відео, як у серпні бійці КОРД знищили окупантів, які запускали дрони з даху будинку в Олешках.

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Херсонська областьКОРДдрониВійна Росії проти України