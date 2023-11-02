Бійці КОРД знищили техніку росіян на лівому березі Дніпра: видовищне відео

Бійці спецназу Національної поліції України КОРД завдали ударів із застосуванням безпілотників по військовій техніці російських загарбників у Херсонській області на східному боці річки Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Мінусували" ворожі сили на поки що окупованій території на лівобережжі Дніпра в регіоні за допомогою FPV-дронів.
В операції, крім бійців херсонського КОРДу, також брали участь військові інших підрозділів Сил оборони, у тому числі й зі 126-ї бригади територіальної оборони, уточнили в НПУ.
"За допомогою FPV-дронів хлопці нищать ворога, його техніку та артилерію на поки що окупованому березі Дніпра", - йдеться у публікації.
У поліції також показали "видовищне відео" успішної роботи бійців.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що українські війська дещо просунулися та відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
У мережі зазначали, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонської області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на лівобережжі, заявила, що є непогані результати у контрбатарейній боротьбі та "інших методах".
Додамо, що військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з РБК-Україна назвав три плацдарми для ВСУ на лівобережжі Херсонської області.
Раніше у Міністерстві внутрішніх справ показували відео, як у серпні бійці КОРД знищили окупантів, які запускали дрони з даху будинку в Олешках.
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