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Бойцы КОРД уничтожили технику россиян на левом берегу Днепра: зрелищное видео

Фото: бойцы херсонского КОРД уничтожили дронами технику российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы спецназа Национальной полиции Украины КОРД нанесли удары с применением беспилотников по военной технике российских захватчиков в Херсонской области на восточной стороне реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Минусовали" вражеские силы на пока еще оккупированной территории на левобережье Днепра в регионе с помощью  FPV-дронов.

В операции помимо бойцов херсонского КОРДа также участвовали военные других подразделений Сил обороны, в том числе и из 126-й бригады территориальной обороны, уточнили в НПУ.

"С помощью FPV-дронов ребята уничтожают врага, его технику и артиллерию на оккупированном берегу Днепра", - говорится в публикации.

В полиции также показали "зрелищное видео" успешной работы бойцов.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с РБК-Украина назвал три плацдарма для ВСУ на левобережье Херсонской области.

Ранее в Министерстве внутренних дел показывали видео, как в августе бойцы КОРД уничтожили оккупантов, которые запускали дроны с крыши дома в Олешках.

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