Бійці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" у Запорізькій області (відео)

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, за останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО "Примари" завдав вісім точних уражень по ключових російських об’єктах в окупованому Криму. Під удари потрапили бомбардувальник, радари та логістика росіян.

Також 4 грудня на військовому аеродромі "Кача" дрони знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, який перебував на стоянці.

Також розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.