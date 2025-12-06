Бійці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" у Запорізькій області (відео)

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у Запорізькій області знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.
"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", - йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.
Нагадаємо, за останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО "Примари" завдав вісім точних уражень по ключових російських об’єктах в окупованому Криму. Під удари потрапили бомбардувальник, радари та логістика росіян.
Також 4 грудня на військовому аеродромі "Кача" дрони знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, який перебував на стоянці.
Також розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.