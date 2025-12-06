Бойцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" в Запорожской области (видео)

Успешные операции ГУР

Напомним, за последние две недели спецподразделение ГУР МО "Призраки" нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Также 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.