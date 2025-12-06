Бійці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" у Запорізькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

У ГУР зазначили, що чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", - йдеться в повідомленні.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, за останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО "Примари" завдав вісім точних уражень по ключових російських об’єктах в окупованому Криму. Під удари потрапили бомбардувальник, радари та логістика росіян.

Також 4 грудня на військовому аеродромі "Кача" дрони знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, який перебував на стоянці.

Також розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.