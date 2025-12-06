Бойцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" в Запорожской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

В ГУР отметили, что очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.

"6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Успешные операции ГУР

Напомним, за последние две недели спецподразделение ГУР МО "Призраки" нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Также 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.