Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" в Запорожской области (видео)

Запорожская область, Суббота 06 декабря 2025 14:30
Бойцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" в Запорожской области (видео) Фото: бойцы ГУР уничтожили российский ЗРК "Бук" в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

"6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое.

Успешные операции ГУР

Напомним, за последние две недели спецподразделение ГУР МО "Призраки" нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Также 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Бук Запорожская область ГУР Война в Украине
