Бойцы ГУР показали эксклюзивные кадры штурмовых действий на Покровском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Отмечается, что на видео - эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР.

На видео показаны эксклюзивные кадры боевой работы воинов 6-го отряда специальных действий в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины: штурм здания, где засели российские захватчики, зачистка окопов, сбивание вражеского дрона, ювелирная работа операторов FPV, медицинская помощь раненому.

Бои за Покровск

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.

По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

По последним данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.