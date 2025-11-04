Бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища: відео операції

Військовослужбовці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України встановили прапор України над островами Каховського водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
"Бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища", - зазначили у ГУР.
Повідомляється, що у межах операції в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.
Окрім того, над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику росіян.
Зазначається, що після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.
Окрім того, українські розвідники знищили чергові об’єкти протиповітряної оборони російських окупантів у Криму та показали ексклюзивне відео операції.
У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.