Бойцы ГУР подняли флаг Украины над островами Каховского водохранилища: видео операции

"Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища", - отметили в ГУР.

Сообщается, что в рамках операции в районе участка "Большие Кучугуры", расположенного в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

Кроме того, над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.