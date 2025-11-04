Бойцы ГУР подняли флаг Украины над островами Каховского водохранилища: видео операции

Военнослужащие "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины установили флаг Украины над островами Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища", - отметили в ГУР.
Сообщается, что в рамках операции в районе участка "Большие Кучугуры", расположенного в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.
Кроме того, над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.
Напомним, ранее сообщалось, что боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.
Отмечается, что после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
Кроме того, украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских оккупантов в Крыму и показали эксклюзивное видео операции.
В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.