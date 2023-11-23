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Бійці бригади "Спартан" розбили окупантів-штурмовиків на Запорізькому напрямку (відео)

Запоріжжя, Четвер 23 листопада 2023 13:22
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Бійці бригади "Спартан" розбили окупантів-штурмовиків на Запорізькому напрямку (відео) Фото: бійці бригади "Спартан" розбили окупантів-штурмовиків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нацгвардійці розбили групу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Загарбники намагалися штурмувати позиції захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

На опублікованому відео показана бойова робота бійців бригади "Спартан" Гвардії Наступу.

Клименко зазначає, що окупанти намагалися штурмувати українські позиції. Але спроби росіян не були успішними. Завдяки вдалій взаємодії піхоти, аеророзвідки та артилерії захисникам вдалося знищити особовий склад противника.

Додамо, що на відео зафіксовані бої на півдні нашої країни, а саме на Запорізькому напрямку.

Ситуація на передовій

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області. Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти намагаються атакувати на сході нашої країни.

Зокрема, важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.

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