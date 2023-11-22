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Плацдарми у Херсонській області та бої на сході: найголовніші події на фронті

Україна, Середа 22 листопада 2023 08:47
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Плацдарми у Херсонській області та бої на сході: найголовніші події на фронті Фото: Генштаб доповів про ситуацію на фронті 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують закріплюватися на плацдармах у Херсонській області. На сході України, зокрема біля Авдіївки та Мар'їнки, тривають важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони утримують позиції на плацдармах на лівому березі Херсонської області і наносять вогневе ураження ворогу.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Але окупанти атакували у районах Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута. Дії ворога були безуспішними.

Біля Авдіївки тривають важкі бої, за добу ЗСУ відбили там 13 атак противника. На Мар'їнському напрямку наші воїни стримали 18 російських атак.

На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати у районі Синьківки та Петропавлівки Харківської області, три атаки було відбито.

Всього протягом на всіх ділянках фронту за добу відбулося 48 бойових зіткнень.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

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