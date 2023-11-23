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Бойцы бригады "Спартан" разбили оккупантов-штурмовиков на Запорожском направлении (видео)

Запорожье, Четверг 23 ноября 2023 13:22
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Бойцы бригады "Спартан" разбили оккупантов-штурмовиков на Запорожском направлении (видео) Фото: бойцы бригады "Спартан" разбили оккупантов-штурмовиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нацгвардейцы разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Захватчики пытались штурмовать позиции защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

На опубликованном видео показана боевая работа бойцов бригады "Спартан" Гвардии Наступления.

Клименко отмечает, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции. Но попытки россиян не были успешными. Благодаря удачному взаимодействию пехоты, аэроразведки и артиллерии защитникам удалось уничтожить личный состав противника.

На видео зафиксированы бои на юге нашей страны, а именно на Запорожском направлении.

Ситуация на передовой

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытаются атаковать на востоке нашей страны.

В частности, тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.

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